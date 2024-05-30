コーデ売り★4256【トップス×パンツ】春カラーベルト付きボーダーメロウリブ

【★★半額セール対象商品★★】現在価格より50％オフ♪ご希望の方はコメントください✨️▷▶️▷プロフ説明文お読みいただけてない方が多すぎるのでコメント、ご購入の際は必ずお読み下さい。▷▶️▷定期的に商品削除し、再出品しますのでダラダラいいねは御遠慮下さい。ご覧頂き、ありがとうございます☆*°トップスとパンツの2点セットになります(❁´ω`❁)❤️コーデ売り4256❤️✔️ボーダーリブメロウトップス・brand…INGNI・size…タグ表記M・状態…数回着用✔️ベルト付きカラーパンツ・brand…へザー・size…タグ表記M(着丈：約105cm、ウエスト：約62cm~、股下：約66cm)・状態…数回着用ウエストゴム・ベルト付きなので伸縮性がありストレスフリーにご着用いただけます♪⚠️あくまで中古品、素人検品になりますのでシミ等見落としがあるかもしれません。神経質な方はご購入ご遠慮くださいませ。⚠️単品(バラ)での販売は可能ですがこちらコーデ特価なのでばら売りは少し割高になります。ご希望の方はコメントください＊⚠️バッグは私物になるので販売不可ですコメント無し即購入◎❤️おまとめ買いはお値引します❤️.*・゜さらに.*・゜❤️2セットおまとめ買いでおまけが1点ついてくる❤️他でも出品している為、商品は予告無く削除することがありますのでご了承くださいませ。#着画コーデ屋の出品中他のデニム以外のパンツはこちら★#着画コーデ屋の出品中他のデザイントップスはこちら★#着画コーデ屋の出品中他の半袖トップスはこちら★他にもいろんなジャンルのお洋服を出品しております、是非ショップを覗いて見てください♪まとめ売りまとめセット売りセットコーデ売りコーデ着画着用画像古着



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