ジャーナルスタンダードレリューム　オーバーシャツ　コットン

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後ろ身頃右側に2㎜程の茶色いシミがありますが目立つ程ではありません。(写真⑨)素人検品ですので小さな汚れ、傷などがあるかもしれませんがご了承下さい。パリッとハリがありメンズライクな雰囲気でバサっとかぶるだけで小慣れた印象を与えるオーバーシャツ,平置き着丈 85肩幅55身幅57袖丈24若干の誤差はご了承下さい。カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···綿(コットン)季節感···春、夏、秋購入時期や着用回数など分かるものは全て記載しております。記載して無いものは不明ですのでご質問頂きましてもお答え出来ませんのでご了承下さい。個人による自宅保管です。中古品にご理解ある方細かな事は気にならない方のみご購入お願い致します。発送の際に圧縮して梱包する可能性がありますので畳ジワが気になる方はご遠慮下さい。