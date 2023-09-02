VIKTOR \u0026 ROLF トップス 未使用

ずいぶんと前にビアバスストップで購入しました。タグを外した物の着用しておらず、長くクローゼットで保管しています。写真の最後にあるように、気づかないうちに引っかき傷のようなものができています。格安でお譲りいたします。カラーカーキサイズ38レーヨン100%#viabusstop#viktor\u0026rolf#￼マルジェラ#サンローラン



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