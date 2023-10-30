ポールスミス/バッグ/レディース/美品

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商品詳細
ポールスミスのショルダーバッグになります。写真7枚目に外寸の寸法写真を含めております。サイドはピンクベージュになりますが、思ってたよりピンクが強めで、少しタイプではなくお譲りさせていただくことにしました。状態はすごく良く、目立った汚れや傷もありません。プチプチで梱包し発送を予定しております。よろしくお願い致します。
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