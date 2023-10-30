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ポールスミス/バッグ/レディース/美品
商品番号 E26133415568
商品名

ポールスミス/バッグ/レディース/美品
ブランド名 Espare
特別価格 税込 5,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスのショルダーバッグになります。写真7枚目に外寸の寸法写真を含めております。サイドはピンクベージュになりますが、思ってたよりピンクが強めで、少しタイプではなくお譲りさせていただくことにしました。状態はすごく良く、目立った汚れや傷もありません。プチプチで梱包し発送を予定しております。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis637444.html
http://narcologia.ru/goods/approximate650920.html
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