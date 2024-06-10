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✨残り1点✨フェイクカシミアストール
商品番号 K15022096170
商品名

✨残り1点✨フェイクカシミアストール
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 1,730 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますꕤᴗᴗ)⁾⁾♡✨ラスト1点✨＼送料込み／お時間いつでも即購入・無言購入OK❣️商品の状態は実物写真をご確認くださいꕤᴗᴗ)⁾⁾♡自宅保管・簡易包装での発送にご理解いただきご購入くださいꕤᴗᴗ)⁾⁾♡少しでもお安く出品出来るように送料の都合上、箱から出して発送する場合がございますまとめ買い歓迎♡全商品こちらから↓↓↓#boulette商店お気軽にコメントください✨✨全くチクチクせず柔らかい厚手＆カシミヤタッチの素材です。毛の抜けも目立ちません。2トーンカラーの千鳥格子柄で巻き方によって色の見え方を変えられます！素材:アクリル85%、綿15％サイズ:180cm×66cm(フリンジ除くフリンジ10cm)カラー···ブルー柄・デザイン···その他(1-38)
http://narcologia.ru/goods/parenthesis695944.html
http://narcologia.ru/goods/traverse305626.html
http://narcologia.ru/goods/mythic757635.html
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