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FH-850 ホルン　フルダブル　F/B♭
商品番号 V61738403679
商品名

FH-850 ホルン　フルダブル　F/B♭
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 15,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー:J.Michael型番:FH-850調子　:F/B♭【状態】数ヶ月前に中古で購入してから、手入れをしてないため、全体的に状態が悪いです。ロータリーの動きも悪く、枝管の固着もあります。サビや傷、凹み等もあります。音出しをしたところ、吹くことは可能なので、購入して、手入れをしたら普通に使用出来ると思います。ジャンク品に近い状態であることをご理解頂ける方のみ購入して下さい。マウスピースとケースも付属させて頂きます。
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