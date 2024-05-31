POP UP PARADE ストリートファイターシリーズ フィギュア 春麗

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ご覧いただきありがとうございます。新品未開封品。昨年Amazonにて予約購入し、暗所にて保管していましたがコレクション整理のため出品致します。あくまで素人保管ですので、ご理解ある方のみご購入お願い致します。検索用MaxFactoryポップアップパレードグッスマ チュンリー CAPCOMカプコン ストⅡ ストリートファイターⅡ