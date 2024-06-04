美品✨ FURLA ショルダーバッグ クラブ ブラック 2way シボ革

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✨アイテムFURLAフルラショルダーバッグ2wayハンドバッグクラッチバッグクラブゴールド金具ブラック黒レザーシボ革✨サイズタテ21.0cmヨコ26.0cmマチ5.0cmショルダー60-100.0cm平置き実寸。✨購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品✨状態金具にややスレがあります。中古品ですが中古品にご理解ある方には大変お得な商品となっております。✨カラーブラック黒✨素材レザーシボ革✨配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。✨✨お値下げ承りますのでコメント宜しくお願い致します。彡フォロー割実施中‼️彡ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。153