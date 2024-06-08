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FURLA フルラ　レザークロスボディ　ショルダーバッグ
商品番号 H78137776355
商品名

FURLA フルラ　レザークロスボディ　ショルダーバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックFURLAフルラ　本革レザー斜め掛けショルダーバッグ　黒　ブラック目立った傷や汚れはありませんが、中古品の為ご理解いただける方のご購入よろしくお願いします。サイズw30センチ✖️H21センチ✖️D3.5センチショルダーベルトの長さ112.5センチ斜め掛け可能
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