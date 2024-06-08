ポロ ラルフローレン チェック 柄 ボストンバック レザー PVC

フォロー割引始めました✨ご購入前にコメント欄にてフォローしたことをお伝えて頂きますようよろしくお願い致します。○アイテムポロラルフローレンチェック柄ボストンバックレザーPVC○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品オークション鑑定済商品○サイズタテ23cmヨコ26cmマチ16cmハンドル30cm平置きでの素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さいませ。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立つ大きな傷も無く使用できます✨○カラー緑○素材レザーPVC○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。その他にも色々なバックを出品しています✨#セイユウバックコレクションご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。BBD



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