レトロ シャツ 柄シャツ 総柄 花柄 ボタニカル デザインシャツ 長袖

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ご覧いただきありがとうございます。▪️サイズ：FREESIZEで出品しておりますが、以下採寸を参考にしてください。・着丈前80cm後67cm(背面襟下またはリブ下から)・肩幅51.5cm・身幅63cm(脇下)・袖丈54.5cm平置き、素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。サイズ感には体型や感じ方、好み等に個人差がございます。誤解を生まないよう、サイズ感についてのご質問にはお答えしておりません。実寸とお持ちの服との比較をお勧めします。同様の理由で身長・体重等のご質問への回答は控えさせていただきます。着用写真はお断りしております。▪️商品説明：前裾が斜めになっているデザインです。▪️素材：レーヨン麻▪️状態：目立った傷や汚れはありません。その他、古着商品ですので多少なりとも汚れや劣化、ダメージは前提となります。ご了承の上ご購入ください。※ご使用の端末、部屋の照明等により色味は異なります。予めご了承ください。ペットは飼っておらず、タバコも吸っておりません。微細な擦れや小傷、保管・梱包に伴うシワ等はご了承ください。#Fふう商品一覧#Fふうシャツ一覧柄シャツアロハシャツs22h042z69