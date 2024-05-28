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バーバリー　ブルーレーベル　Tシャツ　シャツ
商品番号 W90055797916
商品名

バーバリー　ブルーレーベル　Tシャツ　シャツ
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 1,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしましたサイズ表示　３８ML位の方でも良さそうです。実寸参照下さい。肩幅:４６身幅:４７全長５７袖丈を返した状態:１９cm位素材:綿６５%ポリエステル３５%色:白色２度着用だったので、状態は良いです。ハートのポイントもかわいいです。お値下げご容赦ください。●プロフィールをお読みください。
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