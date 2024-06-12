白 ピンク 紫 小花柄 ストライプ ペプラムブラウス 昭和レトロ vintage ...

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閲覧ありがとうございます。ご質問・コメントはプロフィールに目を通してからお願い致します。※こちらはトップスのみの出品です。◼︎◻︎◼︎＊お値下げについてのご案内あり＊◼︎◻︎◼︎◼︎◻︎◼︎＊詳細はプロフをご確認ください＊◼︎◻︎◼︎ヴィンテージ物を扱う古着屋さんで購入しました。こちらはホームクリーニング済み。（実物は画像⑥に近い）小花柄のストライプデザイン、ペプラムシャツブラウスです。白ベースにピンクと紫の小花模様。縦ラインで描かれる上品なデザイン。ウエスト部分でキュッとくびれたシルエットが印象的です。タックインでもタックアウトでもオシャレ。白やピンクの同系色ボトムと合わせるとさわやかで可愛らしいコーデに。着画のような原色カラーとのレトロポップなコーデもステキです。オフィスカジュアルに、デートにも◎◼︎コンディション◼︎おおむね良好◼︎生産国◼︎表記なし◼︎生地素材◼︎タグに素材の記載なしたぶんポリエステル◼︎サイズ◼︎11号※実寸をご確認ください◼︎平置き実寸◼︎肩幅：37cm着丈：58cm袖丈：25cm身幅：46cmウエスト：31cm（ゴム使用、42cmまで伸びます）※素人採寸による誤差はご容赦ください◼︎その他◼︎とくになし出品前に検品していますが小さな汚れなど見落としがあるかもしれません。なお、お使いの端末や環境によって色味が異なる場合がございますので、予めご了承ください。普段から古着に慣れ親しんでいる方、ご理解くださる方のみご購入をお願い致します。何かご不明な点があればお気軽にお声かけくださいませ。ヴィンテージヴィンテージMIXビンテージ古着レトロvintageusedretloアンティーク古着コーデクラシカルオシャレお洒落おしゃれ個性派個性的グリモワールヨーロピアン一点物60s70s80s90sクラシカルモダンフラワーサンタモニカロキエ原宿高円寺下北沢カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏＊＊2480#＊Mako＊夏アイテム