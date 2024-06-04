【新品未使用タグ付】加藤順子x RAVIJOUR タンクトップ

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値下げ不可同じ商品を３つ所有しているので、洗い替え用やイロチ買い等でまとめて購入していただける方にはおまとめ割引させていただきます！他のアイテムは出品ページでご確認ください✨＊＊＊ネコポスで発送予定です。予めご了承ください。＊＊＊加藤順子さんとラヴィジュールのコラボのタンクトップです。サイズを間違えて購入してしまって以来新品未使用未開封タグ付きのまま衣装部屋に保管していました。お探しの方にぜひお譲りしますm(__)m＊＊＊定価 :9449円カラー:霞色(ベージュ)サイズ:グラマーフィット(画像5、6枚目参照・1番下の段のサイズです)＊＊＊以下、公式サイトから引用↓加藤順子氏とのコラボレーションで話題の、カップ付きオープンバックタンクから新色登場。さらにサイズ展開も増やしてリリース。[生地]伸縮性に優れた、綿95%の日本製生地を使用。カップ内側には肌に優しいテンセルを使用し、着心地にこだわりました。表面への響きにくさ、透けにくさに配慮した構造で、淡色系カラーでも安心して着用いただけます。[カップ]本商品のために開発した薄めのカップを採用し、上品でヘルシーなシルエットに。ランジェリーブランドならではのノウハウを生かして、背中開きでは難しいとされる安定したホールド感を実現しました。