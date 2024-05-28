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KENZO Tシャツ
商品番号 U42936163550
商品名

KENZO Tシャツ
ブランド名 ケンゾー
特別価格 税込 1,620 円
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商品詳細

KENZOTシャツサイズM５回ほど着用しました。目立った傷や汚れはありません。
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