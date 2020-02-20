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ZUMBA
商品番号 X88162550436
商品名

ZUMBA
ブランド名 ズンバ
特別価格 税込 2,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZUMBAウェア　正規品です海外サイズなので大っきめになります身長168㎝　58kgで丁度いいですトップス　オレンジ　身幅45㎝　着丈67㎝グリーン　身幅53㎝　着丈67㎝レギンス　股下74㎝レギンスは生地厚めで張りがある感じです。　ふくらはぎ部分がメッシュになってます。グリーンのトップスとレギンスはZUMBAstrongで　オレンジはZUMBAになります。グリーンのトップスはドライメッシュオレンジは綿です。自宅保管してましたのでちょっとシワになってます。素人採寸で微妙に違うかもしれません#ZUMBA#ZUMBAストロング　#スポーツウェア　#レギンス#タンクトップ値下げ不可
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