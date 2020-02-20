

体重減少のためのZumbaダンスワークアウト



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ZUMBAというド派手なダンス文化しってますか？(６００文字)｜まいぷろ

ZUMBAウェア 正規品です海外サイズなので大っきめになります身長168㎝ 58kgで丁度いいですトップス オレンジ 身幅45㎝ 着丈67㎝グリーン 身幅53㎝ 着丈67㎝レギンス 股下74㎝レギンスは生地厚めで張りがある感じです。 ふくらはぎ部分がメッシュになってます。グリーンのトップスとレギンスはZUMBAstrongで オレンジはZUMBAになります。グリーンのトップスはドライメッシュオレンジは綿です。自宅保管してましたのでちょっとシワになってます。素人採寸で微妙に違うかもしれません#ZUMBA#ZUMBAストロング #スポーツウェア #レギンス#タンクトップ値下げ不可