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プラダリボン長財布パスケース付き
商品番号 M63015385050
商品名

プラダリボン長財布パスケース付き
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後あまり使用していないので綺麗な状態だと思います。専用箱、袋は有りません。メルカリで購入した才付いていませんでした。素材...本革カラー...ブラック
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