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エルメス　スカーフ　ガヴロッシュ　生涯の友人　マリン　オレンジ　ベージュ　新品
商品番号 D27032767710
商品名

エルメス　スカーフ　ガヴロッシュ　生涯の友人　マリン　オレンジ　ベージュ　新品
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 11,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年、エルメス直営店にて購入の本物です。手袋をしての開封で素手では一切触れておりません。画像1.6枚目はエルメス公式ホームページより2022年秋冬コレクション◆品名　ガヴロッシュ《生涯の友人》◆色　マリン/オレンジ／ベージュ　ドレ※画像にてご確認ください※画像加工はしておりません。◆状態新品◆品番H892571S04エルメス直営店購入の本物及び新品です。すり替え防止のため返品交換は承る事が出来かねます。12fi
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