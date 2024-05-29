Acne Studios アクネストゥディオズ マルチチェックマフラー H

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商品詳細
◆大人気AcneStudiosマフラーまだまだ寒い日が続きますね(´ᵕ`*)【状態】新品未使用【カラー】写真参照【内容】付属タグ・保存袋付き【サイズ】長さ215cm幅38cm素人採寸ですので、若干の誤差がある場合があります。ご覧になる環境による、実物と多少異なる所はご容赦ください【素材】ウール80％ナイロン20%肌触りがとてもよくもふもふ暖かいです(⁎ᵕᴗᵕ⁎).・*・.・*・.・*・.・*・.・*・.・*・.・*・.・*・.˗ˏˋ 注意事項ˎˊ˗◆海外並行輸入品のため、もともと個体差のある商品になります。完璧を求める方はご遠慮くださいませ。簡易包装で発送します。ご理解お願観覧ありがとうございます！ご覧頂きありがとうございます。(´ᵕ`*)❤︎
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