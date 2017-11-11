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- 【美品】東京スタイル『avienne』アヴィエンヌ ツイードジャケット コート
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商品詳細
ご覧頂き誠に有難うございます。♪『avienne』高級感のあるツイード生地の上品な色合いのジャケットコートです。ボタン止めではない留め具がお洒落です。(*^^*)◆1度の使用後、デラックス仕上げのクリーニング済。綺麗なお品です。◆定価:38,000円◆カラー:グレー/薄い黄色/ホワイト/ブラック /水色◆サイズ表記:40（M〜Lサイズ相当）肩幅 39cm身幅 51cm着丈 72cm袖丈 60cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。◆素材:毛100%☑️ジャケットのみの出品です(*^-^)※Used品、ご理解いただける方のご購入をお願い致します。※折り畳んでお送りしますのでシワに関しては、ご了承下さい。#ジャケット #アンクライン#シャツ #長袖#ジュンコシマダ #オンワード樫山#レオナール #ジャーナルスタンダード#レリアン #バーバーリー#エポカ #セオリーリュクス#23区#イッセイミヤケ #ヨーガンレール#組曲 #wb#自由区 #セオリー #セオリーリュクス#ICB #オンワード樫山 #モガ #東京スタイル #ワールド#theory#ROPE#トゥモローランド #ティッカ
http://narcologia.ru/goods/housekeeper270309.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome499843.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial497716.html
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冬に引き立つツイードアウター – 池袋店
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