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【2点セット】トリーバーチ　ショルダーバッグ\u0026ウォレット
商品番号 G34560745991
商品名

【2点セット】トリーバーチ　ショルダーバッグ\u0026ウォレット
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 10,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■品名　　　ショルダーバッグ\u0026財布セット■ブランド　ToryBurch■素材　　　レザー■サイズショルダー　横21×縦15財布　　　　横13.5×縦10(cm)■状態どちらも使用感は少なく中古としては比較的良い状態と思います。目立つ汚れ、傷もなく機能面の破損等もございません。他にもグッチ、コーチなどバッグや財布を出品しておりますのでまとめ買いはお値引き致しますのでよろしくお願いいたします。
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