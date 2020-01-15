【2点セット】トリーバーチ　ショルダーバッグ\u0026ウォレット

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■品名 ショルダーバッグ\u0026財布セット■ブランド ToryBurch■素材 レザー■サイズショルダー 横21×縦15財布 横13.5×縦10(cm)■状態どちらも使用感は少なく中古としては比較的良い状態と思います。目立つ汚れ、傷もなく機能面の破損等もございません。他にもグッチ、コーチなどバッグや財布を出品しておりますのでまとめ買いはお値引き致しますのでよろしくお願いいたします。