CHANEL 未使用18番台 クラシック マトラッセ マルチポーチ ミニポーチ ...

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ご覧頂きましてありがとうございます(^♡^)国内CHANEL直営店にて購入の正規のお品です18番台のアイテムレアなお品ですのであまりお値下げは考えておりませんごめんなさいm(._.)mクラシックマトラッセマルチポーチミニポーチシルバー❌シルバーのオシャレなアイテム✨✨✨コスメポーチにも最適バッグの中の細かな物を整理整頓して収納できポーチごと取り出せるのでとても便利未使用ですが自宅保管のアイテムとなります為ご理解の上でご購入お願い致します実店舗クウォリティをお求めの方のご購入は申し訳ございませんがご遠慮下さい【仕様】☆オープンスペース2箇所☆ファスナースペース１箇所【サイズ】☆縦：7cm☆横：14.5cm☆マチ：4cm☆ショルダー高：65cm⚠素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください【付属品】☆お箱☆シリアルシール☆ギャランティーカードマルチに使える賢いアイテムCHANEL初心者の方にもオススメです❤お探しだった方へぜひ素敵なご縁がありますようによろしくお願い致します#CHANEL#シャネル#マトラッセ#クラシックマトラッセ#ポーチ#マルチポーチ#ミニポーチ#コスメポーチ#化粧ポーチ#ラムスキン#キャビアスキン#ウォレット#コンパクトウォレット#財布