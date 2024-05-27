海外コルセット　ビスチェ

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セレクトショップ購入の海外デザインのまどろむ羊飼いのそばにいる羊飼いの青年プリントを使用したコルセットです。きちんとボーンも入っていてかっこいいデザイン！身幅４０ｃｍ～（伸びます）、着丈４９ｃｍ。（伸びます）素材はPOLYESTER９５％、SPANDEX５％。海外品で、非常にストレッチが効いているのでとても伸びて着やすく、重ね着やインナーとしても大活躍するお品です。サイズはフリー。トルソーは９号を使用しています。