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海外コルセット　ビスチェ
商品番号 Q70587734047
商品名

海外コルセット　ビスチェ
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セレクトショップ購入の海外デザインのまどろむ羊飼いのそばにいる羊飼いの青年プリントを使用したコルセットです。きちんとボーンも入っていてかっこいいデザイン！身幅４０ｃｍ～（伸びます）、着丈４９ｃｍ。（伸びます）素材はPOLYESTER９５％、SPANDEX５％。海外品で、非常にストレッチが効いているのでとても伸びて着やすく、重ね着やインナーとしても大活躍するお品です。サイズはフリー。トルソーは９号を使用しています。
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