シズカコムロ 4298ワンピースチュニック

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シズカコムロ4298コムロシズカさんの、ワンピースチュニックです。お色は、ベージュです。アースカラーとフリルが大人可愛いチュニックワンピースです。生地のシワ加工もナチュラルな感じで、ボトムスによって、かなりのオシャレが楽しめます。【size】40Ｍ〜Ｌ着丈82身幅48１枚でも、インナーにTシャツやタンクトップを合わせても素敵です。シズカコムロ4298、コムロシズカコムロ4298、ノコオーノ、レオナール、銀座マギー、自宅保管の為、ご理解頂ける方にお願い致します。