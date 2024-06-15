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シズカコムロ 4298ワンピースチュニック
商品番号 D45027426738
商品名

シズカコムロ 4298ワンピースチュニック
ブランド名 シズカコムロ
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シズカコムロ4298コムロシズカさんの、ワンピースチュニックです。お色は、ベージュです。アースカラーとフリルが大人可愛いチュニックワンピースです。生地のシワ加工もナチュラルな感じで、ボトムスによって、かなりのオシャレが楽しめます。【size】40Ｍ〜Ｌ着丈82身幅48１枚でも、インナーにTシャツやタンクトップを合わせても素敵です。シズカコムロ4298、コムロシズカコムロ4298、ノコオーノ、レオナール、銀座マギー、自宅保管の為、ご理解頂ける方にお願い致します。
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