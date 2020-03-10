ラルフローレンポロシャツ

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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ブラックいわゆるポロシャツより、女性らしいラインで収縮性もありとても柔らかい生地でこの夏とても着やすいです。タグは取ってしまったのですが新品になります。自宅保管ですが特にシワもありません。定価18,000円でした。百貨店のラルフローレンで購入。身幅49センチ肩幅41センチ着丈66センチ
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