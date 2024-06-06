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【真作】市村聲外/山水釣舟図/掛軸☆宝船☆AA-967
商品番号 C38367510337
商品名

【真作】市村聲外/山水釣舟図/掛軸☆宝船☆AA-967
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 5,544 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】市村聲外　　　　南画家。明治４年（1871）静岡県生。名は道鳴。姫島竹外に師事した。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は概ね良好です。表装は地に大きなシミ(色ムラ）あります。　　　　紙箱付　　　　軸丈　　縦　192cm×幅　59cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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