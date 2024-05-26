天然無処理 和田玉墨玉ネフライトのパワーストーンバングル☆AB790 ...

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ご覧いただきありがとうございます。高品質のネフライト（墨玉、ヒスイ）を使用してハンドメイドで製作されたバングルになります。ネフライトの中で非常にランクが高い彩耀石(レインボーオブシディアン)です。光に照らすとレインボーに見えます。キラキラがキャッツアイ模様にも見え綺麗です。ネフライトネックレス（墨玉、ヒスイ）ネフライト（Nephrite)和名：玉（軟玉なんぎょく）ネフライト石のエネルギー：再生・復活の石ネフライトは生命力そのものに働きかける、ヒーリング力にすぐれた優しいく力強い石です。ネフライトを身につけた人の身体・オーラから悪いマイナスのエネルギーを吸い取り浄化し、心身ともに復活させてくれるといいます。時として、輝きや彩度を失うことがあります。そんな時は、石を浄化してください。★サイズ内径：62.2mm幅:14.1mmケース付き■注意点天然石ですので多少のキズ、インクルージョンなどがある場合もございます。天然石は同じ種類の石でも形、色、模様が異なり、まったく同じ石はありません。予め、ご了承下さい。総じて神経質な方はご遠慮下さいませ。色などは写真の写りかたで差があります。ご理解い下さい。★即購入OK宜しくお願い致します。