訳有★ポールスミス 長財布 ラウンドジップ ピンク ラッキーフローラ★26

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・ポールスミスのラウンドファスナー式長財布です。・色はピンクでラビット柄になります。・サイズは約19.5×10cmになります。・小銭入れ・札入れ・カード入れ12・その他収納になります。・素材は牛革になります。・展示品の為、傷・シワ・日焼けなどがあります。画像をご確認ください。・訳有品ですので返品・クレームは受け付けませんので予めご了承下さい。・箱は付属しません。・正規品の本物になります。・らくらくメルカリ便で発送予定です。・ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。