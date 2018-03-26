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FURLA パイパー 2way ショルダーバッグ ブラック 保存袋付き
商品番号 L52934452945
商品名

FURLA パイパー 2way ショルダーバッグ ブラック 保存袋付き
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,163 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FURLAフルラパイパー2wayショルダーバッグです！目立った汚れなどもなく良好です。保存袋付きです。付属品…保存袋ショルダー紐素材…レザーカラー…ブラック黒ヨコ…34.5cmタテ…29cmマチ…13cmハンドルの高さ…9cmショルダーの高さ…23cm平置き素人採寸なのでご参考程度にお願いしますm(*__)m仕様オープンポケット2ファスナー付きポケット1購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品#ぶたちshopFURLAフルラパイパーショルダーバッグハンドバッグ2wayレザーブラック黒BLACK
http://narcologia.ru/goods/approximate61520.html
http://narcologia.ru/goods/seamless827429.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis526544.html
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