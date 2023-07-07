新品未使用　Theory セオリー　ポロシャツ　Polo C

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商品詳細
セオリー MatteCottonCroppedPoloC定価：27500円サイズ：M透かし編みで涼しげな雰囲気をまとう、トレンドのクロップ丈ポロシャツ。軽やかな生地にマットな襟を組み合わせたデザインで、カジュアルながら上品な印象を演出します。オン、オフ兼用で着回しでき、一着でコーディネートに映える優秀なアイテム。ペルヴィアンピマコットンを極細番手に加工し、撚糸した軽やかなロービングヤーンを採用しました。繊維長が平均35mmの超長綿で、繊細かつ目面の美しい編地に。素材の特徴であるしなやかさを保ちつつ、ガス焼き加工を施すことで、ドライタッチに仕上げています。透け感：あり裏地：なし伸縮性：あり生地の厚さ：普通フィット感：普通綿83%ナイロン10%ポリエステル7%
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