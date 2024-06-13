リボンボリュームスリーブブラウス

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商品詳細
存在感あるリボンスリーブが女性らしいブラウス。ギャザーを寄せた立体的な袖が特徴的。張りのある生地なので綺麗にリボン結びすることが可能です。ボリューム感のある袖が二の腕をカバーし、スッキリと見せてくれます。1枚で着ても、ジレやサロペットと合わせても相性抜群です。キレイ目コーデにもカジュアルなコーデにもマッチするので様々なシーンで着用できるアイテムです。サイズは5枚目ご覧ください試着のみの着用ですが、気になる方はご遠慮ください現在soldoutとなっている、ネイビーになります。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic530037.html
http://narcologia.ru/goods/approximate411220.html
http://narcologia.ru/goods/assessor758503.html
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