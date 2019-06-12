【美品】ETRE TOKYO オープンバックリボンTシャツ ブラウン

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【匿名配送】 【送料無料】エトレトウキョウのカジュアルなアイテムながらもゆったりすぎないアウトラインやコンパクトな着丈で大人の品格をもたらします☆ハイウエストのボトムと相性の良い、トレンドスタイルにマッチするお品物です(^^)◉ETRETOKYOオープンバックTシャツ◉サイズフリー実寸着丈 約52.5cmゆき 約50cm身幅 約45.5cm多少の誤差はご容赦ください◉カラーブラウン◉素材綿 100%◉状態汚れなく未使用品に近い◉付属品なし＊トラブル防止の為、写真で十分にご確認お願い致します。ご質問等ありましたら気兼ねなくコメントお願いします。写真は極力実物に近い色味に撮影するように心がけておりますが、光や照明の当たり方によって色味が違って見える場合がございますので気になる方はコメントしてくだされば写真を再度UP致します。あくまでused品になりますのでご納得されてからの購入を宜しくお願い致します。サイズ違い、イメージと違う等の理由で返品、キャンセルはご遠慮ください。こちらの完全不備による返品はお受け致します。