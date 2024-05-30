ヒステリックグラマー　ヒスガール　ヌードガール　ロゴ　HYSTERIC

HYSTERICGLAMOR ヒステリックグラマートップス ヒスガール 黒 ヌードガール Tシャツ レディース Y2Kサイズ:フリーサイズ着丈:約53.5cm身幅:約31cm素人の平置き採寸ですので誤差ご容赦ください。所々毛羽立ちや細かな毛玉がございます。使用や経年変化に伴う傷みがあります。お写真ご確認ください。☟こちらに他の古着もございます☟#うに古着他にもヒス アクセサリー グッズ 出品中です！長期倉庫保管していたお品です。匂いの付着や畳んで保管しておりますので畳みジワ等がある場合がございます。また、素人検品なので見落とし等（小穴、ほつれ、キズ、汚れなど）もあると思いますので、少しでも不安を感じる場合は購入をお控え下さい。人の手に1度渡った中古品である旨、ご理解ご了承いただける方にご購入頂けますようお願いいたします。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック



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