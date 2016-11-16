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FENDI フェンディ ズッカ柄 マフラー ブラウン ウール
商品番号 J38658955280
商品名

FENDI フェンディ ズッカ柄 マフラー ブラウン ウール
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 10,604 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\"ご覧いただきありがとうございます。(*ᴗˬᴗ)⁾【ブランド名】FENDIフェンディ【商品名】ズッカ柄【商品状態】特筆すべきダメージ等ございません(*^^*)【カラー】ブラウン【素材】ウール【サイズ】約200×35cm【付属品】本体【管理番号】67417※ご購入前に必ずプロフィールをご覧ください※☆正規品品質保証☆インターネットブランド販売店にて鑑定済みの正規品を購入したものです。☆ご注意点☆✅画像のご確認お願い致します。✅中古品であることをご理解の上ご購入ください。✅画像に写りきれない細かなスレ傷等ある場合がございます。気になる点は事前にコメントでご確認ください。\"
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