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❁¨̮オオカミとフクロウ 胸元ピンタックギャザーワンピース
商品番号 X45111204133
商品名

❁¨̮オオカミとフクロウ 胸元ピンタックギャザーワンピース
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,071 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❁¨̮オオカミとフクロウ胸元ピンタックギャザーワンピース❁¨̮サイズ…表記ないので平置きサイズ参考にしてください❁¨̮身幅…62cm❁¨̮身丈…114cm❁¨̮肩幅…60cm❁¨̮袖丈…22cm素人採寸にて多少誤差ありますご了承ください❁¨̮カラー…ダークグレー❁¨̮素材…麻100%やや透け感のある涼しげな薄手素材のリネン100%ワンピースです。ウエストにたっぷりと施されたギャザーがふんわりと可愛らしい1枚です。胸元のピンタックも上品な雰囲気で、可愛らしさと女性らしさがある素敵なワンピースです。前を開けて羽織りとしても活躍してくるます。両サイドポケット付いてます。❁¨̮着用感があり、襟の内側＆袖口内側色あせあります。その他、素人検品のため、見落としがある場合もございますのでその点ご了承ください。自宅保管、中古品にご理解あるかたのご購入をお願い致します。#オオカミとフクロウ#ワンピース#前開きワンピース#ピンタック#ギャザー#羽織り#リネン#ナチュラル#シンプル196
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