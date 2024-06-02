＜アンミマユス＞ ×＜アトリエペネロープ＞　２ＷＡＹトート

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三越伊勢丹のプライベートブランド「AMMIMAJUS（アンミマユス）」とアトリエペネロープのコラボブルー21,600円バッグの素材には岡山県倉敷で織られた厚地のオックスフォード生地を使用しました。昔ながらのシャットル織機で織られたこちらの素材は、織目の一つ一つが空気を含んだようにふっくらとしており、丈夫でありながらしなやかな手触りで使うほどに風合いが増していきます。持ち手や底部に革をあしらい、上品な印象に仕上がっています。短時間一度使用しました。サイズ縦27横38マチ14.5持ち手27ショルダー最長110取り外しできません。これ以上お値下げできません。たたんで発送いたします。#まとめ買い歓迎