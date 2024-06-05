良品 スリップノット レザー ステッチ 巾着 ショルダーバッグ

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ご覧頂きありがとうございます。他にも色々出品していますので、宜しければご覧下さい。#ヒーツアパレル□ブランド名□SLIPKNOTスリップノット□商品名□ショルダーバッグ□仕様□外ポケット×1内側：ファスナーポケット×1□素材□レザー表記が見当たりません。□カラー□黒ブラック□表記サイズ□なし□実寸サイズ□縦：23cm横：20cmマチ：15cmショルダー全長：103～115cm※実寸サイズにつきましては、多少の誤差はご了承ください。※表記サイズだけでなく、実寸のサイズをご確認ください。□コンディション□レザーにヒビと所々に薄い傷やスレ等やや使用感はございますが、大きな傷や汚れはございませんので、まだまだ充分お使い頂けるお品物です。※汚れ等は出来るだけ写真にて掲載しております。画像をご確認ください。又、写真には収めきれないものについては、状態の欄に記入しております。それでは、どうぞ宜しくお願い致します。A1577