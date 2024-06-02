三種混紡　大判ストール

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商品詳細
数多くの中からご覧頂きありがとうございます。三種混紡大判ストール国産品大手セレクトのOEMサンプル品です。手触り抜群のお品物です。カラー モカベージュ画像1が近いカラーです。サイズ195x60フリンジ含む素材 アクリル/ウール/カシミヤユニセックスです。とてもクオリティー高い品物です。アクリル素材はピンキリです。こちらは最先端のハイテク素材です。あくまでも自宅保管の未使用品ですのでご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。カラー...モカベージュ柄・デザイン...無地
http://narcologia.ru/goods/enquire168689.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation200624.html
http://narcologia.ru/goods/displease525431.html
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