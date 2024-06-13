Chloe 2wayショルダーバッグ

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商品詳細
長財布とポーチが入る大きさです。使用感がありますので、写真以外の箇所や気になることがございましたら、コメントお待ちしております。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/ramshackle129966.html
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