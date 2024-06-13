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Chloe 2wayショルダーバッグ
商品番号 G36854491410
商品名

Chloe 2wayショルダーバッグ
ブランド名 クロエ
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長財布とポーチが入る大きさです。使用感がありますので、写真以外の箇所や気になることがございましたら、コメントお待ちしております。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地
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