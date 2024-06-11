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アンティパストANTIPASTコットンフライスTシャツ　メッシュスリーブ　グレー
商品番号 D56523903918
商品名

アンティパストANTIPASTコットンフライスTシャツ　メッシュスリーブ　グレー
ブランド名 アンティパスト
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティパストのグレーのコットンフライスTシャツ　白のメッシュスリーブバスト　約84cmメッシュ袖の長さ　約21cm着丈　約53cmもともとネックあきが広いデザインでしたが、洗濯による伸びがございますので「ややキズや汚れあり」にしています。キャズエドゥミで17600円で購入。アンティパストカラー...グレー袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...夏
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