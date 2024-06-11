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- 極美品 コーデュロイシャツ 細畝 ボルドー Mサイズ
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商品詳細
◆24時間以内発送◆◆フォロー割有り◆ご覧頂きありがとうございます^^こちらはコーデュロイシャツでございます。 ■サイズ サイズ M実寸をご確認くださいませ丈 63cm身幅 50cm肩幅 41cm袖丈 55cm※平置の状態で採寸しております。素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。■素材 ポリエステル 100%■状態 とても状態が良いです。手触りが良く、ほどよく光沢があり、上品さを感じる商品です。^_^#古着#トップス#シャツ#コーデュロイ#レディース#ウィメンズ#お洒落
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