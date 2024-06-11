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極美品　コーデュロイシャツ　細畝　ボルドー　Mサイズ
商品番号 X51260505828
商品名

極美品　コーデュロイシャツ　細畝　ボルドー　Mサイズ
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,365 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆24時間以内発送◆◆フォロー割有り◆ご覧頂きありがとうございます^^こちらはコーデュロイシャツでございます。　■サイズ　サイズ　M実寸をご確認くださいませ丈　　63cm身幅　50cm肩幅　41cm袖丈　55cm※平置の状態で採寸しております。素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。■素材　ポリエステル　100%■状態　とても状態が良いです。手触りが良く、ほどよく光沢があり、上品さを感じる商品です。^_^#古着#トップス#シャツ#コーデュロイ#レディース#ウィメンズ#お洒落
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