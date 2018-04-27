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セオリーリュクス ノースリーブニット
商品番号 T10306212753
商品名

セオリーリュクス ノースリーブニット
ブランド名 セオリーリュクス
特別価格 税込 1,634 円
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商品詳細

⚫︎ご覧頂きましてありがとうございます。※プロフィールご覧ください。【　セオリーリュクス】ノースリーブニット/0301710/SNOW/LIBI/22,000(税込）クルーネックでシンプルなシルエットのニットですので、1枚でもジャケットインでもお召しいただけて、様々なコーディネートを楽しんでいただける1枚です。ボディラインを綺麗に見せてくれるリブ編みニットは、すっきりコンパクトに見えるノースリーブです。4.５回着用。【サイズ】38・着丈　約　　37cm・身幅　約　58　cm※多少の誤差はお許し下さい。【カラー】ブラウン【発送方法】⚫︎メルカリ便のみでの発送です。⚫︎簡易包装にて、畳んでの包装しますので折じわになる場合がございます。⚫︎写真撮影が苦手な為、ネットの写真を引用してます。⚫︎大幅なお値下げ交渉はご遠慮ください。他にも出品中です。セオリー、セオリーリュクス、23区、ROPE、IENA、m-premier、アナイ、MAXMARA、Noble、自由区、ICB、m'sgracy、など
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