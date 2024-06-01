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ドノバン　レース　ブラウス　ノースリーブ
商品番号 J53280682154
商品名

ドノバン　レース　ブラウス　ノースリーブ
ブランド名 ドノバン
特別価格 税込 1,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黒の繊細なレースのデザインの綺麗めシャツです一度着用しましたが、腕周りがキツくて、クリーニング後クローゼット保管してましたので、ほぼ新品同様です
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ドノバン　レース　ブラウス　ノースリーブ
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