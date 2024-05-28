ヴィンテージ ゴブラン織 ゴブランジャケット リーフ レトロ モダン ...

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商品詳細
★フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせていただきます。ご購入前コメント欄に「フォローしました！」とお知らせください(´∀｀)⚫︎〜¥2980→¥200引き⚫︎〜¥4980→¥300引き⚫︎〜¥9980→¥400引き★おまとめ割引おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談承っております。多数出品中ですのでその他の商品もぜひご覧下さい^^#古着★PEACE______________________________________________こちらの商品は⚫︎ブランドdressbarn⚫︎サイズ記載サイズ→2Xサイズ(レディースLくらい)※平置き実寸着丈→57cm身幅→54cm肩幅→41.5cm袖丈→56cm⚫︎カラーベージュブラウン⚫︎素材レーヨン70%ポリエステル30%⚫︎状態目立つ傷や汚れは見当たりません⚫︎特徴デザインにセンスを感じる1着※状態は個人の基準です※古着故の細かな汚れや着用感がある場合がございます。※あくまで古着ということをご理解の上、ご注文よろしくお願いします。※神経質な方のご購入はお控えくださいませ。※素人故、万が一の見落としがある場合がございます。評価前にご連絡頂ければご対応させて頂きますので、よろしくお願いします。※発送はお昼12時-15時頃行っております。(前後してしまう日もございますのでご了承願います。
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