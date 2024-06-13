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★お値下げしました★DIANA かごバッグ
商品番号 K72169496809
商品名

★お値下げしました★DIANA かごバッグ
ブランド名 ダイアナ
特別価格 税込 7,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ショルダー付きかごバッグです。金具部分に擦ったような傷がついています。中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/manufacture665341.html
http://narcologia.ru/goods/seamless392829.html
http://narcologia.ru/goods/message957727.html
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