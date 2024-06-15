♡MCM　ハンドバッグ

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ご覧頂きありがとうございます。数年前に購入し大事に使用していました。外側に目立つ大きなキズや汚れ等ございませんがバッグの中にシミや汚れ多少ございます。お写真でご確認お願い致します。【バッグ】レディース商品名：MCM ハンドバッグブランド名：MCM色：茶横：約25㎝縦：約15㎝ハンドル長さ：約30㎝購入場所：大阪タカシマヤ店付属品：なし素人の採寸ですので、誤差はご了承下さい。自宅保管ということご了承の上、ご理解頂ける方、素人点検のため神経質な方はご遠慮下さい。■発送方法：らくらくメルカリ便 ■発送サイズ：宅急便￥750～(60㎝～160㎝) ■発送場所：ヤマト集荷依頼NAG6058/003000