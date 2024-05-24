美品【AULENTTI/オウレンティ】 チェーンバッグ ブラック

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美品【AULENTTI/オウレンティ】チェーンバッグブラック◆カラー ブラック◆状態 極美品◆素材 牛革自身で店舗購入し、一度短時間のみ使用しました。その後は使用機会がなく合わせる服の好みも変わってしまいましたので出品致します。⚠️値下げ不可⚠️なるべくコンパクトにして発送しますアクセサリー感覚で持ちたい、AULENTTIのチェーンバッグ。艶のないマットな質感で、上品にお持ちいただけます。上品でありながらどんな装いにも合わせやすく、デイリーからパーティまで幅広く活躍してくるアイテム。気負わず持てる買いやすい価格も嬉しいポイント。※写真と実際の商品とは照明上色合いが異なる場合がございます。予めご了承くださいませ。【AULENTTI/オウレンティ】AULENTTIは2019年にスタートしたバッグブランドです。バッグ産業の盛んなイタリア・フィレンツェを中心としたイタリア国内のファクトリーで生産されています。イタリアの質の高い牛革を多く使用。イタリアンレザーは革の種類や加工方法も様々で奥深い魅力のあるレザーとなっています。機能性からトレンドまでおさえた様々なスタイルや場所、場面に合わせたバッグを作り出している。