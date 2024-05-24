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商品詳細
【ブランド】マイケルコース【ライン】スタッズフラワーモチーフ【商品名】ハンドバッグ【カラー】グレー【素材】レザー【仕様】外側：オープンポケット×2内側：ファスナー付ポケット×1、オープンポケット×7【サイズ】H約20cm×W約23cm×D約8cm持ち手、ショルダー：約30cm花のモチーフのスタッズに一目惚れして購入しましたが、服の系統が変わったため出品しました。1回のみの使用です。保管していたバッグ収納袋に汚れがあります。長財布や大きめのポーチ、ペットボトルなども入れることが出来ます。大きすぎず小さすぎないちょうどいい大きさで、季節を問わず使うことができます。もう店頭では販売しない貴重なデザインだと思います。#MICHAELKORS#マイケルコース#スタッズバッグ#ハンドバッグ#ショルダーバッグ
http://narcologia.ru/goods/slide155287.html
http://narcologia.ru/goods/enquire22189.html
http://narcologia.ru/goods/troupe518211.html
希少！マイケルコース スタッズバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ グレー
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