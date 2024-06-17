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【真作】西村観山/青緑蓬莱山図/山水図/祝事山水図/掛軸/名家伝来/AC-598
商品番号 K30475627479
商品名

【真作】西村観山/青緑蓬莱山図/山水図/祝事山水図/掛軸/名家伝来/AC-598
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 10,241 円
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商品詳細

【参考】西村観山【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は良好です。表装は天地に汚れシミ、色ムラあります。　　　　　　　　　桐共箱付　　　　軸丈　縦　190cm×幅　55cm　　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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