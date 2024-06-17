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- 【真作】西村観山/青緑蓬莱山図/山水図/祝事山水図/掛軸/名家伝来/AC-598
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商品詳細
【参考】西村観山【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は良好です。表装は天地に汚れシミ、色ムラあります。 桐共箱付 軸丈 縦 190cm×幅 55cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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