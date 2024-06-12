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セリーヌ フォールドカバスモールトートバック2way
商品番号 F50931946622
商品名

セリーヌ フォールドカバスモールトートバック2way
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 38,194 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。2年前阪急梅田本店で購入いたしました。2.3回の使用で自宅保管しておりました。目立った傷や汚れなく綺麗な状態です。お色:トープサイズ:縦23×横22×奥行き13ご購入後の返品はお受けかねます。ご了承願います。ご購入前にプロフィールをご覧ください。素材···レザー(本革)
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